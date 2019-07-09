 

Ночью машина сбила бордюр и улетела в кусты, днем отбойник прошил салон и убил девочку

09 июля 2019 г. 18:40
Автор: Андрей Несмиян
11 просмотров

На трассе Харьков-Краснокутск накануне вечером в ДТП погибла девятилетняя девочка. В управлении Нацполиции объясняют - причиной аварии стало то, что водитель просто не справился с управлением на скользкой дороге, по предварительной информации, он был трезв.

 Евгения Говорун, следователь:

На 49 кілометрі дороги Харків-Красноград-Перещепене, сталося ДТП за участю автомобіля "Рено". А саме - водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник, авто було пошкоджено наскрізь, та постраждали особи - дружина водія, 30-річна жінка, та одна з доньок, двоє дев'ятирічних дівчат знаходилися на задньому сидінні. Одна була смертельно травмована, інша - доставлена в лікарню.

На фото видно, что отбойник буквально прошил машину насквозь - от пассажирского сиденья в багажник. По этому делу уже открыто производство по части 2 статьи 286 - нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

А на Московском проспекте у метро Дворец Спорта столкнулись "Mazda" и "Kia Rio". Удар был такой силы, что "Mazda" снесла бордюр и оказалась в придорожных кустах. По информации очевидцев, водителя и его пассажирку с травмами забрала скорая, водитель "Kia" тоже попал в городскую больницу неотложной помощи.

В управлении патрульной полиции сообщают - событие оформляла следственно-оперативная группа, патрульные же обеспечивали охрану места происшествия. Обстоятельства обоих ДТП устанавливают следователи.

Видео: 

Ночью машина сбила бордюр и улетела в кусты, днем отбойник прошил салон и убил девочку - 09.07.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.