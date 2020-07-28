Ночью на проспекте Науки слышны были выстрелы

Сегодня, 28 июля, в 1:15 правоохранителям сообщили о том, что на проспекте Науки из автомобиля Hyundai неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжал экипаж патрульной полиции. Они провели отработку прилегающей территории, однако указанной машины не обнаружили.

Информация о событии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту — собирают видео с камер наблюдения и регистраторов, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.