Ночью на проспекте Науки слышны были выстрелы

28 июля 2020 г. 12:13
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Сегодня, 28 июля, в 1:15 правоохранителям сообщили о том, что на проспекте Науки из автомобиля Hyundai неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжал экипаж патрульной полиции. Они провели отработку прилегающей территории, однако указанной машины не обнаружили.

Информация о событии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту — собирают видео с камер наблюдения и регистраторов, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

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