Ночью на проспекте Тракторостроителей горело четыре машины

13 апреля в Московском районе города Харькова произошло 4 пожара в автомобилях. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Харьковской области.

В 03:15 по проспекту Тракторостроителей, 83 Е было установлено, что возле жилого дома горел моторный отсек и салон автомобиля Мерседес Вито. Пожар был ликвидирован в 03:36.

По адресу проспект Тракторостроителей, 85 Г, горела задняя часть и салон автомобиля Митсубиси Грандис, а по проспекту Тракторостроителей, 83 В, горел бампер и правое переднее крыло автомобиля Фольцваген Транспортер,

В 3:42 пожар произошел по проспекту Тракторостроителей, 140 В, гдн горел моторный отсек и салон автомобиля Фольцваген ЛТ 32, пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 4:24 ликвидировали пожар.