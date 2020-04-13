Ночью на проспекте Тракторостроителей горело четыре машины

13 апреля 2020 г. 11:38
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13 апреля в Московском районе города Харькова произошло 4 пожара в автомобилях. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Харьковской области.
 
В 03:15 по проспекту Тракторостроителей, 83 Е было установлено, что возле жилого дома горел моторный отсек и салон автомобиля Мерседес Вито. Пожар был ликвидирован в 03:36.
 
По адресу проспект Тракторостроителей, 85 Г, горела задняя часть и салон автомобиля Митсубиси Грандис, а по проспекту Тракторостроителей, 83 В, горел бампер и правое переднее крыло автомобиля Фольцваген Транспортер,
 
В 3:42 пожар произошел по проспекту Тракторостроителей, 140 В, гдн горел моторный отсек и салон автомобиля Фольцваген ЛТ 32, пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 4:24 ликвидировали пожар.
 
Всего на месте происшествия работало 3 отделения пожарно-спасательных служб на автоцистернах. Причина пожаров устанавливается.

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