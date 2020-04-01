Ночью на улице Метростроителей сгорел автомобиль

1 апреля в 2:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Метростроителей, 42, где горел легковой автомобиль «Шевроле Авео». Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.

Когда на место происшествия приехали спасатели, горел моторный отсек, правое колесо и поврежденное лобовое стекло. В 02:50 пожар полностью ликвидировали.