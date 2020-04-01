Ночью на улице Метростроителей сгорел автомобиль

01 апреля 2020 г. 12:54
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1 апреля в 2:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Метростроителей, 42, где горел легковой автомобиль «Шевроле Авео». Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.
 
Когда на место происшествия приехали спасатели, горел моторный отсек, правое колесо и поврежденное лобовое стекло. В 02:50 пожар полностью ликвидировали.
 
Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

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