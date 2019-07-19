 

Ночью неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине

19 июля 2019 г. 9:10
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Информация о взрывах банкоматов поступила в Киевский отдела полиции в 3:40 и в 4:20 в полицию Люботина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денег устанавливается.

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

 

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