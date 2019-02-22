Ночью неизвестные взорвали два банкомата в разных районах

Инциденты произошли сегодня ночью, 22 февраля, в Новобоварском и Шевченковском районах.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, в 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты, а через 15 минут трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке.

По данным правоохранителей, один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный.

Кроме того, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета. Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, а также сумму денег, которые похищены.

Отметим, что пострадавших в результате ограбления, к счастью, нет.