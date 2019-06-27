Ночью разгромили офис политической партии (видео)

Инцидент произошел 27 июня около 3:40 на улице Харьковская набережная.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, известные разбили стекло в помещении общественной приемной депутата ВР Украины.

Охранник сообщил, что услышал звук, но на улице никого не увидел.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.

Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.