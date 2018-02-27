На проспекте Победы сожгли иномарку. Огнем повреждены еще два авто

Накануне в 23:08 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе девятиэтажного жилого дома по простпеку Победы, 66д. Горел внедорожник Аcurа MDX. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей автомобиль почти полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составляла около 5 кв.метров. Рядом с иномаркой были припаркованы ВАЗ 2101 и Peugeot 308.

Пожарные локализовал пожар в 23:32.

От высокой температуры у автомобилей ВАЗ и Peugeot повреждены соответственно правый и левый бока (двери, крылья, фары).

Во внедорожнике огнем полностью уничтожен моторный отсек и салон.

По предварительным данным причиной пожара является занос открытого источника огня.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия.