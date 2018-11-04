Ночью в Харькове горели автомобили

04 ноября 2018 г. 10:30
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4 ноября в 2:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «BMW X-5»,  который стоял во дворе жилого 9-ти этажного дома на ул. Коломенской, 27.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей внедорожник был полностью охвачен пламенем.

Огонь также охватил переднюю часть микроавтобуса «Volkswagen Lt 28».

Общая площадь пожара составляла около 10 кв.м.

В 2:53 пожар спасатели локализовали и в 03:11 полностью ликвидировали.

Причину возгорания автомобилей и убытки устанавливают.

 

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