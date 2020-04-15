Ночью в Харькове прогремел взрыв

15 апреля в 1:42 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что 23-летний мужчина находился в гостях и услышал громкий хлопок во дворе дома по переулку Путиловском.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, по адресу выезжало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и патрульные полицейские.