Ночью в Харькове прогремели два взрыва: неизвестные похитили деньги из банкоматов

Инна Черненко - врач областного госпиталя для ветеранов войны, где сегодня ночью взорвали банкомат. Женщина как раз дежурила в ночную смену и вместе с коллегами принимала нового пациента, как вдруг их обычную работу прервал взрыв. Прогремело у главного входа, где был размещен банкомат «Приватбанка».

Инна Черненко, дежурный врач

В 3 часа 20 минут, с учетом того, что все находились на боевом посту – оказывали неотложною помощь пациенту – был слышен хлопок, просто хлопок. Затем пошли клубы дыма. Спустились на первый этаж и увидели всю произошедшую ситуацию. Достаточно мощный был хлопок, поэтому, конечно, испугались. - Скажите, у вас есть какие-то видеокамеры? - Видеокамеры у нас только внутри корпуса – наружных видеокамер у нас нет.

Александр выполняет различные работы, связанные с ремонтом на территории госпиталя. Он один из тех, кто разгребал завалы после взрыва. Мужчина говорит, что уничтожено все вдребезги, окна повылетали, от банкомата тоже мало что осталось.

Александр Беспалый, рабочий

А нам предстояло это всё убирать. Это мы почти убрали всё! Банкомат полностью… - Полностью был разбит?.. – Полностью. У него были плиты такие большие тяжелые - они поразлетались тоже.

А чуть позже неизвестные «поработали» и в Шевченковском районе. Здесь, на территории университета банковского дела, под их руку попал банкомат «УкрСиббанка». В полиции отмечают, что злоумышленников было трое, их лица были прикрыты масками.

Ольга Грабарь, ст. инспектор отдела коммуникации ГУНП в Хар. обл.

Один із зловмисників був одягнутий у темно-зелений плащ. Інші двоє – у темні куртки з капюшонами. За даними свідка, з місця подій зловмисники поїхали на автомобілі сірого кольору. Був введений в дію план «Серена». Через деякий час на вулиці Петра Свинаренко був виявлений автомобіль, у якому знаходилися елементи банківських касет.

Сумма ущерба устанавливается.

«Приватбанк» объявил награду за любую информацию, которая поможет задержать преступников.

Это уже четвертый случай в регионе за два года, говорят в учреждении, однако еще ни разу преступники не были задержаны.

Олег Калашников, руководитель пресс-офиса «Приватбанка» в Харьковской обл.

Усі гроші поцупили, нажаль. «Приватбанк» як завжди оголошує винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе зловити цих злочинців. 50 000 гривень отримають ці люди. Анонімність гарантуємо. – Чи не думає Приватбанк про те, щоб посилити охорону біля банкоматів? – Звичайно, наша служба безпеки працює над цим, але ж біля кожного банкомату охорону не поставиш. І захистити його якось мурами теж неможливо, тому що це розгалужена система.

А вот в «Укрсиббанке» пока не комментируют событие: говорят, что ответят только на официальный запрос.

Между тем, по данным фактам следователями открыты уголовные производства по части четвертой статьи 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.