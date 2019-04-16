Ночью в Харькове сгорел автомобиль: подозревают поджог

16 апреля 2019 г. 12:18
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В Харькове ночью загорелся легковой автомобиль Nissan Juke, который был припаркован возле одной из многоэтажек на проспекте Героев Сталинграда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании автомобиля спасатели получили около двух часов ночи.

На момент прибытия на место пожарных огнем был охвачен салон и моторный отсек машины. В 02:48 пожарные ликвидировали возгорание.

Как сообщается, в результате пожара никто не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания автомоблия стал поджог.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о пожаре на проспекте Героев Сталинграда поступило в полицию 15 апреля в 2:24.

Как выяснили полицейские, 62-летняя владелица вечером оставила свой автомобиль «Nissan» у подъезда дома по месту жительства, а ночью обнаружила, что ее автомобиль загорелся.

Огнем были повреждены капот автомобиля, лакокрасочное покрытие и салон.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

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