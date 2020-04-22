Ночью в Харькове сгорел микроавтобус

22 апреля в 2:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у административного здания на пр. Победы, 67 В. Возгорание возникло в микроавтобусе Volkswagen Transporter, который стоял рядом со зданием. Во время пожара авто сдвинулось с места и въехало в фасад здания. Огонь от микроавтобуса перекинулся на отделку фасада.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской облсти, на момент прибытия спасателей общая площадь пожара составляла около 10 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Его ликвидация состоялась в 03:50. Кроме отделки фасада и внутренних помещений здания, а также самого микроавтобуса, повреждения получил еще и автомобиль Geely, у которого поплавились задние фары.