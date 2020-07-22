Ночью в Харькове сгорело два автомобиля

22 июля 2020 г. 10:31

За ночь в Харькове огнем были уничтожены транспортные средства Toyota и ВАЗ-2115.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о том, что у дома на улице Высоковольтной горит автомобиль Toyota, поступило в Немышлянский отдел полиции в 00:22. А около 1:30 в Индустриальный отдел полиции поступил вызов о горящем у подъезда одного из домов на проспекте Московском автомобиль ВАЗ-2115.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сообщения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

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