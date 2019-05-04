Ночью во дворе жилого дома горели три авто

4 мая в 3:39 горели три легковых автомобиля, которые были припаркованы во дворе возле жилого дома на улице Сергея Грицевца, 17 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей уже горели моторные отсеки и частично кузовы автомобилей "Нyundai I 10" 2013 года выпуска, "Chevrolet Сaptiva", 2012 года и "Chevrolet Cruze", 2011 гогда выпуска. Общая площадь пожара составила около 15 кв.метров.

Огонь был локализован уже в 04:15 и ликвидирован через пять минут. Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара выясняется.