Ночью во дворе жилого дома горели три авто

04 мая 2019 г. 10:32
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4 мая в 3:39 горели три легковых автомобиля, которые были припаркованы во дворе возле жилого дома на улице Сергея Грицевца, 17 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей уже горели моторные отсеки и частично кузовы автомобилей "Нyundai I 10" 2013 года выпуска, "Chevrolet Сaptiva", 2012 года и "Chevrolet Cruze", 2011 гогда выпуска. Общая площадь пожара составила около 15 кв.метров.

Огонь был локализован уже в 04:15 и ликвидирован через пять минут. Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара выясняется.

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