Ночью возле горсовета произошла стрельба, погиб полицейский, ранен охранник горсовета

20 августа 2018 г. 6:52
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Сегодня ночью около 00:37 в полицию поступила информация о том, что у горсовета слышны выстрелы. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. 

Сейчас его личность устанавливается. 

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями  доставили охранника горсовета и полицейского. 

Несмотря на усилия медиков, патрульный скончался. 

Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

 

Видео: 

У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину

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