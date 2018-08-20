Ночью возле горсовета произошла стрельба, погиб полицейский, ранен охранник горсовета

Сегодня ночью около 00:37 в полицию поступила информация о том, что у горсовета слышны выстрелы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего.

Сейчас его личность устанавливается.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями доставили охранника горсовета и полицейского.

Несмотря на усилия медиков, патрульный скончался.

Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.