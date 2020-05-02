Ноутбук, телефон и оружие - "улов" харьковских грабителей 1 мая

02 мая 2020 г. 18:43
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1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Сам он с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.
 
Следственным Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и причастные к нему лица.

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