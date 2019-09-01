 

Новая стрельба в Техасе: пятеро погибших, два десятка раненых

01 сентября 2019 г. 11:05
Источник: УНИАН
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В американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице, в результате которой были убиты четыре человека и ранены еще 21.

Самого стрелка ликвидировала в ходе перестрелки полиция.

Как сообщает Reuters, инцидент начался на трасе между городами Мидленд и Одесса.

Правоохранители хотели проверить автомобиль мужчины, но внезапно он открыл по ним огонь, а затем на угнанном почтовом фургоне скрылся, добравшись до Одессы.

Там он попал в ДТП и устроил стрельбу по полицейским, автомобилистам и случайным прохожим возле кинотеатра Cinergy.

Стрелком был белый мужчина, ему было около 30 лет.

Как стало известно, ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Напомним, месяц назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами.

Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли, по меньшей мере, 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом.

Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, 10 человек погибли, и еще 16 - получили ранения.
 

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