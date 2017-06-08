Новая жертва наркотиков в Харькове. Подросток впал в кому после употребления опасного вещества

С тяжелым отравлением в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 16-летнего парня доставили накануне. Сначала он был в сознании, но вскоре впал в кому, причина отравления, диагностировали врачи, наркотики. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, что именно употреблял подросток станет известно уже после проведения всех экспертиз. За последние две недели это уже второй подобный случай. В конце мая Харьков потрясла новость о смерти студента Харьковского авиационного института после того, как он изрядно выпил и затем покурил так называемые "спайсы" - синтетические аналоги марихуаны. Его друга, который тоже смешал алкоголь и наркотики в тот же вечер, госпитализировали в токсикологическое отделение второй горбольницы. Настоящая эпидемия распространения "спайсов", соответсвенно и случаев отравлений и смертей после их употребления буквально накрыла Украину еще несколько лет назад. Продавцы курительных смесей находят наиболее доступные способы достать опасное вещество. Конечная формула "спайсов" обновляется постоянно, составляющие становятся все более опасными, говорит Константин Ключарев, волонтер помогающий избавиться наркоманам от зависимости, поэтому такая смесь может стать смертельной отравой даже после первой попытки ее попробовать.

Константин Ключарев, директор БФ "Парус":

Если это все уличные наркотики - это какие-то химические составляющие - галлюциногены входят, еще что-то. Понятно, что все это опасно, это удар по здоровью человека.

Также отмечает Константин, употребление "спайсов" может вызвать мгновенную зависимость. Более того, любители такого кайфа часто переходят к более тяжелым видам наркотиков, например таким смесям как "крокодил", которые вводят внутривенно.

Константин Ключарев, директор БФ "Парус":

Статистика, которая сейчас по Харьковской области, по оценочным данным, которые мы подаем как общественные организации, которые утверждены на координационном совете при ХОГА у нас около 15 тысяч потрбителей иньекционных. это оценочные данные и около 1700 человек у нас состоят на диспансерном учете в наркологии.

Лечить синтетических наркоманов, если они захотят потом избавиться от зависимости чрезвычайно сложно. Уже после нескольких месяцев употребления человек становится фактически инвалидом, в качестве выхода врачи и волонтеры предлагают наркозависимым заместительную терапию, когда определенную дозу наркотика человек получает под присмотром врача и таким образом постепенно отвыкает от употребления опасных веществ. Однако, чтобы отказаться от наркотиков полностью человеку попавшему в зависимость часто нужны годы.