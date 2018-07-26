Нововодолажском районе в результате пожара погиб мужчина

26 июля 2018 г. 10:03
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25 июля в 16:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. 8 марта в поселке Караван Нововодолажского района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи, мебель и частично деревянные конструкции на площади около 50 кв.м.

Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1949 г.р.

В 16:38 спасатели локализовали пожар, в 18:50 полностью его ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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