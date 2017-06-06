Новые подозрения, новые строительства. В Харькове снова работает схема ЖСК

Очередное подозрение чиновнице харьковской мэрии, замешанной в схеме ЖСК, объявили в областной прокуратуре. Речь идет о госрегистраторе, которая фиксировала новые кооперативы. Напомним, по так называемой схеме ЖСК городской властью Харькова было роздано, по подсчетам следователя, более 650 гектар земли стоимостью свыше 4 миллиардов гривен. Речь идет о лазейке в земельном законодательстве, которая позволяет бесплатно выделять участки людям, нуждающимся в жилье, состоящим на квартирном учете и создающим кооперативы, для самостоятельной постройки домов. Но в Харькове, говорят работники прокуратуры и активисты, вместо нуждающихся ЖСК создавали бизнесмены, близкие к Кернесу. А после выделенные земли использовали под коммерческую застройку или под строительство особняков. Новая фигурантка стала девятой подозреваемой по делу о мошенничестве, которое расследуется с начала этого года. До этого подозрение было объявлено еще одной госрегистратору и организаторам одного из ЖСК, которому был выделен один гектар городской земли, стоимостью более 2 миллионов гривен.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Робота ведеться систематично, на минулому тижні біло оголошено підозру - це вже 9 підозра в цьому провадженні, посадовцю міськради, це у нас керівник відділу, вона займається реєстрації, зокрема цих ЖСК. Ми вважаємо, що ця підозрювана знаходилась в змові, вона розуміла, що це не які не кооперативи, що люди учасники цих кооперативів не стоять на черзі.

Уголовное производство по отношению госрегистраторов - младший брат еще одного производства, открытого областной прокуратурой и расследуемого сейчас ГПУ в отношении первых лиц Харьковской мэрии. По нему, подозрения в мошенничестве и злоупотреблении властью при реализации схем ЖСК уже объявлено заместителю мэра Татьяне Овинниковой и главному архитектору Харькова Сергею Чечельницкому. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратурой подана серия исков в хозяйственные суды с требованием вернуть выделенные по схеме ЖСК участки громаде. Однако, учитывая то обстоятельство, что эта работа началась уже после Революции Достоинства, не все земли удается вернуть из-за истечения срока исковой давности. И несмотря на сомнительность схемы застройщики продолжают использовать полученные участки. Так, накануне стало известно о начале строительства многоэтажки в Лесопарке, на участке за рестораном "Наша дача" на улице Батумской. Ранее, даже на выделенных участках в этой парковой зоне строились только особняки. Многоэтажку же планируется построить на площадке размером более 1 гектара, выделенной ЖСК "Лесное" еще в 2009 году. Его основателями, по данным активистов, являются приближенные к Геннадию Кернесу и его его однопартийцу Игорю Ариху, бизнесмены которые организовали серию псевдоЖСК.

Дмитрий Булах, ГО "Харьковский антикоррупционный"

Это земля была выделена еще в 2009 году по схеме ЖСК, по кооперативной схеме, видимо 8 лет они боялись строить, опасаясь никакого общественного резонанса, но теперь это сама схема признается все более-более преступной, и наверно первый шаг, чтобы протестировать общество, насколько оно готово принять строительство в Лесопарке именно многоквартирных домов.

При этом активисты уверены, что если организовать значительную общественную кампанию, то они смогут отстоять этот кусочек Лесопарка и недопустить строительства.