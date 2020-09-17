Новый антирекорд COVID-19 на Харьковщине. Может ли регион уже завтра оказаться в "красной" зоне?

Почти полтысячи заболевших коронавирусом за сутки на Харьковщине. Эти шокирующие цифры, которые свидетельствуют об абсолютном антирекорде сегодня утром обнародовали в Минздраве. Однако впоследствии в ХОГА сообщили - за минувшие сутки Ковид-19 диагностировали у 390 пациентов. Также, в Киеве сегодня традиционно состоялось заседание штаба, где определят зонирование по всей стране. В это время динамика заболевания Ковид на Харьковщине достаточно тревожная, говорит глава региона Алексей Кучер.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Поки що по нашим підрахункам, попереднім, Харківська область залишається в "помаранчевій" зоні. Разом з цим, якщо ми матимемо таку ж динаміку, я звертаюсь до усіх мешканців, лікарів, до правоохоронних органів. Я прошу зараз більш ретельно всіх ставитись до своїх обов язків. Нам неможливо допустити, щоб Харківська область знаходилась в "червоній" зоні. Це соціальна напруга, якщо коротко - це маса негативу не потрібного.

Накануне МОЗ адаптировало постановление о карантинных мероприятиях. Документ предусматривает, что решение о запрете работы образовательных учреждений на территориях с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 будет приниматься только совместно государственной и региональной комиссиями.

В регионах с "оранжевым", "желтым" и "зеленым" уровнями запрещается работа школ в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50 процентов классов.

Максим Степанов, министр здравоохранения

Згідно законодавства всі питання контролю за дотримання і запровадженням будуть покладені на ограни місцевого самоврядування. На місцеву владу з питання контролю. Тому що комунальний транспорт – міська влада, в змозі забезпечити, щоб там виконувалися правила, які були встановлені або ті ж ринки, наприклад

"Красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий в случае загруженности более 75 процентов коек в течение 5 дней подряд.