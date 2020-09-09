Новый пожар в Дергачёвском районе: огонь уничтожил цех по производству масла

Сообщение о пожаре в цехе по производству масла в селе Лужок Дергачевского района на номер "101" поступило в половине пятого утра. Уже через 15 минут 3 отделения пожарно-спасательной службы были на месте вызова. Но к этому моменту уже пылало все здание, а это примерно 500 кв. метров. Также сгорело все оборудование, которое находилось внутри и автомобиль "Газель". Около часа понадобилось спасателям, чтобы локализовать пожар, ведь масло горело очень сильно. Поэтому, говорят чрезвычайники, главной задачей было оперативно взять огонь под контроль, так как пламя могло перекинуться на соседние предприятия, в том числе, на другой цех по производству масла и тогда масштаб пожара был гораздо больше.

Игорь Лупандин, руководитель пресс-центра ГСЧС:

Ну, коли прибули наші, вони вже сказали, що на полу була розлита олія. Вона вся горіла, і вся ця олія з полум'ям, вона розтекалася по всій території. Отут була проблема при гасінні пожежі, в тому числі, щоб сразу швидко дістатись до осередків цієї пожежі, не було можливостей. Ну саме головне ще, що не дали розпосюдженню вогню на сосідні споруди, які там розташовані, в тому числі, на такий самий цех.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 8:30. Игорь Лупандин утверждает, что сейчас рассматриваются две версии причины возгорания.

Игорь Лупандин, руководитель пресс-центра ГСЧС:

Це перша причина порушення технологічного процесу і друга причина - це технічна. Мається на увазі, повязана з електропроводкою. Чому ми кажемо порушення технологічного процесу. Ми маємо на увазі те, що там зберігання олії і інших матеріалів, які там знаходились. Ну, там є питання по технологічному процесу виробництва олії.

В результате пожара пострадавших нет. Все остальные обстоятельства и размер ущерба, нанесенного огнем, устанавливаются.