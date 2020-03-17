"Нужно вспомнить о том, что ты харьковчанин и не пожалеть залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше" Ярославский дал 3 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харьковской области. Это решение принял Офис президента, где представители власти и бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, глава штаба

Я дал вчера 2 миллиона долларов на эту программу. И плюс сегодня, отдельно, вот в эту общую копилку, которую мы собираем для Харьковщины, выделил еще миллион долларов. Понадобится - я еще дам. Надо просто как-то вспомнить, о том что ты харьковчанин, слобожанщанин и не пожалеть залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше

В состав Харьковского антикризисного штаба вошли мэр города и председатель ХОГА. Все для того, чтобы наполнить бюджет для закупки необходимых средств для борьбы с коронавирусом. Участвовать просят и представителей бизнеса.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы должны все определится и сделать все возможное для того, чтобы не было такого, что один Ярославский или там еще кто-то дал деньги и никто больше не дал

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Насправді, чим більше грошових коштів, тим теж краще. Зрозуміло чому, тому що в нас 3 мільйонна область

Также друг Ярославского, владелец компании Alibaba Group - Джек Ма выделил Украине тест-системы на 1 млн. человек, стоимость которых $ 80 млн. 200 тысяч тестов останутся на Харьковщине.

Сейчас подобный штаб создан и начал активно работать только на Харьковщине.