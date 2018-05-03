Об эвакуации жителей всего города речь не идет, - ХОГА - о ситуации на арсенале в Балаклее

03 мая 2018 г. 15:36
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Как сообщалось ранее, сегодня в 13:35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, не разорвавшихся в результате прошлогодней ЧС, начался пожар.

По информации главы ХОГА Юлии Светличной, ситуация на арсенале в Балаклее контролируемая.

Об эвакуации жителей всего города речь не идет, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Эвакуируют улицу Арсенальную и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор.

Принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

 

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