Об эвакуации жителей всего города речь не идет, - ХОГА - о ситуации на арсенале в Балаклее

Как сообщалось ранее, сегодня в 13:35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, не разорвавшихся в результате прошлогодней ЧС, начался пожар.

По информации главы ХОГА Юлии Светличной, ситуация на арсенале в Балаклее контролируемая.

Об эвакуации жителей всего города речь не идет, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Эвакуируют улицу Арсенальную и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор.

Принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей.