Обеспокоены ситуацией и просят помощи: сотрудники "Электротяжмаша" обратились к премьеру Шмыгалю

24 июня 2020 г. 18:39
Автор: Кристина Асыка
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Тревожная ситуация вокруг "Электротяжмаша" - сложное экономическое и финансовое положение, следственные действия по менеджменту завода и отстранение директора от должности. Трудовой коллектив "Электротяжмаша" обеспокоен и просит спасти завод.

Дмитрий Никоненко, председатель профсоюзного комитета ГП "Завод" Электротяжмаш”

Письмо направили в Офис президента, Премьер министру, председателю Фонда госимущества и председателю ХОГА 

На собрании профсоюзного комитета люди жалуются, кроме задержки выплат, их волнует размер вознаграждения за труд и аварийное состояние некоторых цехов.

Вопросы задавали уже на уровне главного инженера. Вопрос в чем: там уже рушится здание, не просто крановые пути, уже рушится здание

Только после пикета заводчанам начали выплачивать долги, хотя и за заемные средства. Однако аванса за июнь, который почти истек - нет.

Виктор Бусько, и.о. гендиректора ГП "Завод" Электротяжмаш "

То, что к нам сейчас зашло, мы планируем из этого погасить частично наши прошлые долги. Для того, чтоб укомплектовать полностью производство 

Чтобы урегулировать ситуацию, Бусько, которого подозревают в служебной халатности, по данным СМИ, попросил помощи у своих покровителей из Фонда госимущества. И получил их в результате сделки, в которой было задействовано еще одно харьковское предприятие.

Елена

Слышали, что очень много увольняется. Людей приходит очень много увольняются-увольняются, потому что неуверенны в завтрашнем днем, что будет работать дальше завод 

Впрочем, по мнению экспертов, постоянные займы не решают проблему. Ведь денег на счетах нет, заводчане увольняются, а общая сумма долгов перед кредиторами перевалило за 1 млрд гривен.

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