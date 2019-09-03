 

Обиделся на знакомую и перерезал ей горло. Правоохранители установили мотивы убийства женщины, которую нашли на свалке в Лозовой

03 сентября 2019 г. 19:17
Автор: Кристина Асыка
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Подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке в Лозовой, задержали сотрудники Управления уголовного розыска и местного отдела полиции.

Накануне тело неизвестной среди гор мусора нашел местный работник, собственно, он сразу и сообщил об ужасной находке в полицию.

Николай Пономарь, руководитель Лозовского ОП ГУНП в Харьковской области

Ми встановили, що це тіло привезли з одного з мікрорайонів міста Лозова в мусорном баке, спричинили тілесні ушкодження, положили в мусорний бак і з мусорним баком вона приїхала. При відпрацюванні території ми вже встановили, в принципі, місце, де було скоєне

Кроме этого, говорит руководитель Лозовского отдела полиции, правоохранителям удалось установить и личность злоумышленника. Им оказался 54-летний ранее судимый за хулиганство житель Лозовой. Он рассказал, что 2 сентября поздно вечером вместе со знакомой отдыхал в кафе, распивая алкогольные напитки.

Впоследствии, когда они возвращались домой, в своей беседе приятельница высказалась, что он недостаточно обеспечен деньгами, что в свою очередь оскорбило мужчину. Когда они зашли во двор дома, он достал нож и перерезал ей горло, а тело выбросил в мусорку.

Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Видео: 

Убийство - 03.09.2019

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