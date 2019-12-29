Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП

29 декабря 2019 г. 12:02
Источник: Корреспондент.net
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В ходе обмена пленными на пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП в котором участвовал автобус с освобожденными украинцами, сообщает УНН.

Отмечается, сто при въезде на территорию КПВВ Майорское один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, на Донбассе начался обмен пленными. Сепаратисты отправили лиц из обменного списка в серую зону, где проходит процедура обмена. 

Ранее сообщалось, что сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне. 

 

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