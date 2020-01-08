Обнародован список пассажиров, погибших при крушении самолета в Иране: названы имена украинцев

На борту Boeing 737, который потерпел катастрофу в Иране, находились 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины», – написал он.

Тем временем появился полный список 167 пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета МАУ в Иране.

Как сообщает Украина 24/7 в своем Телеграм-канале, в частности, среди других, обнародованы имена и фамилии 11 украинцев:

1. Сергей Хоменко - пилот

2. Алексей Наумкин - инструктор

3. Владимир Гапоненко - командир

4. Екатерина Статник

5. Мария Микитюк

6. Валерия Овчарук

7. Юлия Сологуб

8. Ольга Кобюк

9. Елена Малахова

10. Игорь Матков

11. Денис Лихно

Как сообщалось, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.