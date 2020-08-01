Обнародовано видео ликвидации полтавского автоугонщика (ВИДЕО 18+)

Правоохранители обнародовали видео момента ликвидации Романа Скрипника, который утром 23 июля в Полтаве взял в заложники полицейского и несколько дней скрывался. Кадры подтверждают гибель Скрипника в ходе спецоперации.

На видео, в частности, видно, как мужчина вновь берет в заложники полицейского, однако после выстрела захваченному полицейскому удается освободиться, а сам Скрипник взрывается.

«Если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или бросить гранату в полицейских. Поэтому решение о ликвидации было оправданным», – написал заместитель министра внутренних дел Анатолий Геращенко, который и разместил ролик у себя на странице в Facebook.

В Нацполиции напомнили, что правоохранители больше недели «прочесывали» местность региона. Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и профилактические мероприятия. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных лицах.

В конечном итоге подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Ростовского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опошня. Патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавца, и реализовали мероприятия по задержанию подозреваемого.

«Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого», – пояснил глава областной полиции Иван Выговский. В результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из полицейских не пострадал.