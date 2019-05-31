Обокрал спящую пенсионерку: вор получил очередной срок

31 мая 2019 г. 15:25
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Дергачевский районный суд признал виновным 23-летнего парня, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, в совершении грабежа с проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел в  ноябре 2017 года. Несколькими месяцами ранее мужчина вернулся домой после отбывания наказания за совершение краж и грабежей. Он узнал, что соседка собрала значительную сумму и решил ее ограбить. Злоумышленник зашел в дом и увидел, что хозяйка спит. 

Он обыскал дом и, ничего не найдя, подошел к кровати, на которой отдыхала старушка, м заметил под подушкой спрятанное пальто. Вор потихоньку его вытащил и нашел в кармане 15 тысяч гривен. 

Когда женщина проснулась утром и поняла, что ее ограбили, вызвала полицию. 

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

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