Обокрал спящую пенсионерку: вор получил очередной срок

Дергачевский районный суд признал виновным 23-летнего парня, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, в совершении грабежа с проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Несколькими месяцами ранее мужчина вернулся домой после отбывания наказания за совершение краж и грабежей. Он узнал, что соседка собрала значительную сумму и решил ее ограбить. Злоумышленник зашел в дом и увидел, что хозяйка спит.

Он обыскал дом и, ничего не найдя, подошел к кровати, на которой отдыхала старушка, м заметил под подушкой спрятанное пальто. Вор потихоньку его вытащил и нашел в кармане 15 тысяч гривен.

Когда женщина проснулась утром и поняла, что ее ограбили, вызвала полицию.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы.