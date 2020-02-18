Обострение на Донбассе: один боец ООС погиб, пятеро ранены

Как сообщалось ранее, на Донбассе произошло обострение: в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

По информации, указанной в ходе брифинга пресс-штаба Операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по защитникам Березовой, применив крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Семнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

шесть раз вблизи населенного пункта Крымское - с 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

четыре обстрела произошли рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

в районе населенного пункта Орехово обстрел украинских позиций велся из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 45 мин, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;

дважды обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза боевики обстреливали территорию недалеко от Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Попасной обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин;

в районе Луганского - с 82-мм минометов были выпущены 2 мины.

Кроме этого, отмечается, что вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

«Следует отметить, что на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватную огневую ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник попросил режим тишины», - сообщается в сводке.

По данным штаба ООС, сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые поражения.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.