Обострение на Донбассе: при обстреле погибли двое военных, еще двое были ранены

На Донбассе в результате обстрела в начале суток погибли двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще двое были ранены.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Российско-оккупационные войска нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в утренней сводке ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Обоим раненым была оказана медицинская помощь и они были оперативно доставлены в лечебные учреждения.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Как отмечается, на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться в режим тишины.

О действиях российско-оккупационных войск были уведомлены представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.