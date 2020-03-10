Обрушение карантинного отеля в Китае: количество жертв возросло

В Китае возросло число жертв обрушения отеля Xinjia Express Hotel в Цюаньчжоу, который из-за распространения смертельного коронавируса был переоборудован в карантинный центр.

Об этом со ссылкой на местные власти передает агентство AFP.

По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек.

Спасти удалось 61 постояльца.

При этом еще около 10 человек все еще остаются под завалами.

Ранее сообщалось, что в китайском Цюаньчжоу обвалился отель с людьми, которые находятся на карантине в связи с эпидемией Covid-19, в результате чего погибли 10 человек.