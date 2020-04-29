Обстоятельства ДТП с перевернутым авто на улице Шатиловской выясняет ГБР

29 апреля 2020 г. 14:24
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве выясняют обстоятельства аварии с участием сотрудника прокуратуры, которая произошла в Харькове накануне вечером.

Около 17:00 на пересечении улиц Шатиловской и Ляпунова не разминулись автомобили Audi A6 и Renault Duster, который после столкновения лег на крышу.

Как сообщил пресс-секретарь территориального управления ГБР в г. Полтава Александр Белка, предварительно установлено, что водитель Renault, пересекая улицу Шатиловскую, проигнорировал требование дорожного знака «Уступить дорогу» и допустил столкновение с Audi, двигавшимся по главной дороге. Автомобилем Audi управлял сотрудник Харьковской местной прокуратуры.

В результате ДТП пострадали два пассажира Renault: по предварительной информации, травмы не тяжелые.

Досудебное расследование открыто по ч.1 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

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