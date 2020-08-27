Обстрел автобуса под Харьковом: подробности от полиции

Как ранее сообщалось, сегодня вечером под Харьковом произошла стрельба – был обстрелян автобус с людьми.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, в результате стрельбы два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19-10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобусу «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения от резиновых пуль, один пострадавший в руку, один - в ногу, сейчас им оказывается медицинская помощь в харьковской больнице скорой и неотложной помощи. Людей, взятых в заложники, нет.

По области введена в действие полицейская операция «Сирена».

Идет розыск злоумышленников.

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.