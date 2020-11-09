Обстрел консульства Азербайджана в Харькове: розыск преступников продолжается

Управлением СБУ совместно с правоохранительными органами региона принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к обстрелу здания Почетного консульства Азербайджанской Республики. Об этом сообщил начальник Управления СБ Украины в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, на сегодня, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента "гибридной войны", так и к созданию комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Представители Армянской и Азербайджанской диаспор, проживающих на территории Харьковского региона и Украины в целом, прекрасно понимают, что Украина не является полем боя. Более того, каждая из этих диаспор заинтересована в недопущении конфликтной ситуации в регионе, что может ухудшить отношения с региональной и центральной властью. Вместе с тем, после анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию. С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе. Каждому такому случаю дается оценка и проводятся соответствующие мероприятия с целью недопущения и нейтрализации указанных процессов» - отметил Дудин.

Управление обращается к харьковчанам и гостям региона с просьбой помочь установить лиц, совершивших данное преступление. Особенно людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 05-06 ноября и выезд 7 ноября. По данным, один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом.

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