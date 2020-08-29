Обстрел микроавтобуса под Люботином: одного из нападавших отправили в тюрьму на два месяца

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения одному из нападавших на автобус "Патриотов За Жизнь". Он останется в СИЗО до 25 октября без права залога.

Об этом в субботу, 29 августа, стало известно из прямой трансляции из зала суда.

Главе Киевской региональной организации "Национального корпуса" Сергею Тамарину этот вердикт не понравился. Он заявил, что "судья не слышит улицу и действует против закона".

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой.