 

Обстрел телеканала «112 Украина»: делом будет заниматься СБУ

13 июля 2019 г. 15:35
Источник: УНН

Досудебное расследование выстрела из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» будут осуществлять следователи Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"По факту совершения выстрела в здание телеканала" 112 Украина "начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия ", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания, где размещается телеканал «112 Украина». Правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил выстрел.

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