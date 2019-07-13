Обстрел телеканала «112 Украина»: делом будет заниматься СБУ

Досудебное расследование выстрела из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» будут осуществлять следователи Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"По факту совершения выстрела в здание телеканала" 112 Украина "начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия ", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания, где размещается телеканал «112 Украина». Правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил выстрел.