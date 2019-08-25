Обстрелы на Донбассе: один украинский военный погиб, трое ранены

На Донбассе в результате вражеских обстрелов сегодня, 25 августа, погиб один украинский военный, трое получили ранения.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

«25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался », - сказано в сообщении.

Отмечается, что другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Напомним, ранее сообщалось о четырех зафиксированных на Донбассе случаях нарушения со стороны российско-оккупационных войск установленного перемирия, в результате чего получили ранения двое украинских бойцов.