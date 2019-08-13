Обстрелы на Донбассе продолжаются - есть раненый

За прошедшие сутки, 12 августа, вооруженные боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцево, Майорск.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

От начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Талаковки, Водяного и Гнутово.

Отметим, в районе проведения операции Объединенных сил с 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.