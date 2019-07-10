 

Обстрелы на Донбассе продолжаются - пострадавших нет

10 июля 2019 г. 13:00
Источник: УНН

По состоянию на 12 часов сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На Луганском направлении в утренние часы противник трижды с миномета калибра 82 мм открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского. Артиллерийские системы 122-го калибра оккупанты применили у Новотошковского, а минометы 120-го и 82-го калибра - неподалеку Причепиловки. на Донецком направлении 5 мин калибра 120 мм разорвались на позициях наших войск, оборудованных у Марьинки. Кроме того, 10 и 5 мин 82-го калибра враг выпустил по защитникам соответствии Каменки и Новотроицкого ", - сообщили в Минобороны.

По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

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