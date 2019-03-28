Обвал двухэтажного дома. Привалило человека

Несчастный случай в Симферопольском переулке. Из-за обвала двухэтажного дома едва не погиб мужчина. Сейчас пострадавший, который оказался под обломками, в реанимации.

Сегодня днем ​​в Новобаварский районе шли демонтажные работы двухэтажного нежилого дома. При их выполнении произошло частичное разрушение перекрытия и стены. Под обломками оказался человек - 23-летний мужчина. Ему зажало ноги. После чего началась спасательная операция. В ней были задействованы два отделения службы спасения. Чрезвычайники с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций. А дальше - достали человека и окончательно спасли.

- Таз взяли. Под низ взяли. Возьмите его. Давай, принимай.

- Спасибо. А-а-а.

- Тихо. Назад, назад, назад!

Спасенный был в сознании. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Как стало известно, угрозы жизни нет. Диагнастированы повреждения позвоночника и костей таза. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.