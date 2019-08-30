 

Обвал пешеходного моста: специалисты рассказали о причинах

30 августа 2019 г. 16:09
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Как  сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, эксперты завершили комиссионный осмотр путепровода.

Так, в комиссию, которая провела осмотр моста, входили эксперт по обследованию зданий и сооружений ГП "ГосдорНИИ", и. о. директора, главный инженер, заместитель главного инженера и ведущий строительный эксперт " Укрглавмостоэкспертиза", а также научный сотрудник кафедры мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ и работники Службы автомобильных дорог области.

Оказалось, что при проезде и торможении тяжеловесного грузового транспортного средства "произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны пролета".

Кроме того, в САД рассказали, что такие разрушения происходят мгновенно и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно. 

Начатые аварийные работы по укреплению сооружения.

Напомним, 25 августа в Харькове обрушился автомобильный мост. По данному факту открыто уголовное производство сразу по двум статьям -  ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.

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