Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщила, что 7-8 августа в Харьковской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В связи с этим Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан не провоцировать пожары на открытых теретории и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

6 августа подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 5 раз выезжали на ликвидацию пожаров от сухой травы, хвойной подстилки, камыша, тростника и мусора. Наибольшая площадь горения 350 кв.м в Богодуховском районе, также Новобаварском, Нововодолажском и Харьковском районах.

Всего с начала года произошло 2313 пожаров в экосистемах, из них 42 - в лесах.