Обыски в горсовете: чиновника подозревают в присвоении бюджетных средств Харькова

23 мая 2020 г. 10:41
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Заместитель директора одного из Департаментов горсовета вместе с другими должностными лицами предприятия-подрядчика завладели бюджетными средствами при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории Харькова. Они вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о марке и стоимость установленного светового оборудования, в результате чего более 800 000 гривен из бюджета Харьковского городского совета были избыточно перечислены на счет предприятия-подрядчика. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Напомним, 8 мая правоохранители провели ряд обысков по месту работы и проживания работников одного из департаментов Харьковского городского совета и коммунальных предприятий, в результате которых изъяли вещественные доказательства. В настоящее время заместителю директора Департамента сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Наказание согласно санкциями статей предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следственные действия продолжаются.

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