Обыски в райотделах полиции на Харьковщине: разоблачена группа «черных» лесорубов

На Харьковщине разоблачили группу «черных» лесорубов.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на сайте полиции.

Ранее, в ноябре 2019 года, правоохранители получили информацию о группировке, которая занималась незаконными сделками, связанными с масштабной вырубкой леса на Харьковщине. Также было установлено, что противоправную деятельность злоумышленников прикрывали местные полицейские.

По собранным материалам внутренней безопасности НПУ прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии материалы были переданы по подследственности в ТУ ГБР в городе Полтава.

Установлено, что злоумышленники наладили схему незаконной заготовки и переработки леса на территории Харьковской области с последующей реализацией.

За непринятие соответствующих мер реагирования сотрудники местной полиции систематически получали взятки.

В состав группы входили более трех десятков человек - жители Харьковской, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Организатором нелегального бизнеса являлся житель Змиевского района Харьковской области.

Злоумышленники наладили мощную сеть заготовки леса-кругляка твердых пород (дуб, ясень), его транспортировки с последующим сбытом. В результате незаконной деятельности злоумышленников вырезались масштабные участки, а затем государство ежедневно теряло, по меньшей мере, 100 000 гривен.

Сегодня, 9 апреля, правоохранители провели почти 50 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступного сговора на территории нескольких областей Украины, на местах хранения готовой к сбыту древесины и по месту службы сотрудников харьковской полиции различных подразделений.

В ходе обысков было обнаружено и изъято большое количество леса-кругляка, переработанной древесины, оборудование, а также бензопилы, накладные, «черновая» документация, банковские карты, мобильные телефоны, наличные средства в отечественной и иностранной валюте.

По результатам мероприятий объявлено о подозрении организатору группы, 10 гражданским лицам, а также четырем полицейским Валковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения. Также назначены экспертизы, выводы которых позволят установить масштабы причиненного государству ущерба.