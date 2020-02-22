Очередная смерть на пруду: на Харьковщине не удалось спасти рыбака

Сегодня, 22 февраля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но через хрупкий лед им сделать это не удалось. После чего они вызвали спасательную службу.