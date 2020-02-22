Очередная смерть на пруду: на Харьковщине не удалось спасти рыбака

22 февраля 2020 г. 12:32
786 просмотров
Сегодня, 22 февраля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но через хрупкий лед им сделать это не удалось. После чего они вызвали спасательную службу.
 
В 10:00 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС. В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.