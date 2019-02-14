Очередного "закладчика" разоблачили в Новобаварском районе

12 февраля работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 34-летний мужчина долго «работал закладчиком» на интернет-магазин.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него 2 полимерных пакета с психотропным веществом и мобильный телефон, с помощью которого он фотографировал места закладок. Также во время обыска по месту жительства изъято 18 пакетиков с психотропным веществом и около 70 граммов каннабиса. Злоумышленник показал 16 мест сбыта «закладок», из которых изъяты пакеты с наркотиками.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины. Устанавливается круг потребителей наркотиков и канал их поступления.