Очередной харьковский чиновник попался на взятке

Сегодня, 16 июня, правоохранители задержали госисполнителя районного отдела государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботин при получении взятки в размере 30 тысяч гривен. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, деньги он требовал за снятие ограничительных мер в виде ограничения права выезда из Украины из-за неуплаты алиментов.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.